Из-за снегопада в Токио автомобилисты на всю ночь застряли в тоннеле

ТОКИО, 23 января. /ТАСС/. Сотни автомобилей на всю ночь с понедельника на вторник застряли в токийском тоннеле Яматэ из-за сильного снегопада, в результате чего некоторые пассажиры были вынуждены пешком идти до аварийных лестниц и выходить на поверхность. Попавшие в затор люди разместили многочисленные фотографии в социальных сетях.

Тоннель протяженностью около 18 км, проходящий под землей в центре Токио, считается самым длинным в Японии. В понедельник вечером из-за сильного снегопада на многих участках скоростных шоссе в черте города движение было перекрыто. В частности, как передает телеканал NHK, на одном из выездов из тоннеля Яматэ автомобили не могли заехать в гору из-за выпавшего снега.

В результате в течение нескольких часов на этой дороге образовалась пробка длиной около 10 км. Коммунальные службы чистили дороги, однако автомобили в тоннеле простояли без движения около десяти часов. Спустя какое-то время некоторые пассажиры стали покидать автомобили и пешком добирались до аварийных лестниц, чтобы выйти на поверхность. Движение возобновилось лишь в шестом часу утра во вторник.

В отсутствие удобств под землей людям приходилось по очереди пользоваться туалетами, установленными в пассажирских автобусах. Некоторые водители, которых опросили японские журналисты, жаловались на отсутствие информации о таком заторе в тоннеле, а пассажиры недоумевали, зачем вообще было заезжать в тоннель при такой плохой погоде.

Тысячи людей ночевали в аэропорту

Из-за сильного снегопада накануне в столичном аэропорту Нарита были закрыты взлетно-посадочные полосы, что привело к отмене примерно 150 рейсов. Вылет самолетов возобновился около полуночи, однако многие пассажиры, прибывшие в воздушную гавань, решили дожидаться перенесенных рейсов или просто не смогли вернуться домой поздно вечером. В результате около 9 тыс. человек провели всю ночь в аэропорту, устроившись на сидениях в зале ожидания и на полу.

Более 300 человек получили травмы в результате различных инцидентов из-за снегопада в Токио и в прилегающих к нему префектурах. Соответствующий отчет опубликовало во вторник главное пожарное управление столицы, которое также выполняет роль МЧС.

Указанные инциденты касаются столичной префектуры Токио, а также прилегающих префектур Гумма, Ибараки, Канагава, Сайтама, Сидзуока, Тотиги и Тиба. Как отмечает управление, 182 из указанных случаев касаются людей, которые были доставлены в больницы из-за падений на скользкой поверхности в Токио. В четырех случаях люди получили серьезные травмы, в том числе переломы.

За минувшие сутки в Токио выпало более 20 см снега, в последний раз такой снегопад прошел над столицей Японии четыре года назад. В настоящее время он уже прекратился, однако коммунальные службы продолжают работу по расчистке дорог. Движение транспорта в столичном регионе нарушено до сих пор: участки скоростных дорог перекрыты, задерживается отправление поездов. На дорогах зафиксированы десятки ДТП.

При канцелярии премьер-министра Японии был открыт кризисный штаб, который занимался сбором и анализом информации, а также контролировал работу всех профильных ведомств, занятых в ликвидации последствий снегопада.