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Школа на севере Якутии остается закрытой из-за нехватки угля

Происшествия
23 января, 3:20 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 23, января. /ТАСС

Из-за непогоды машины с топливом не могут пробраться к селу, где находится школа

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ЯКУТСК, 23 января. /ТАСС/. Машины с топливом не могут попасть в отдаленное село Сватая на севере Якутии из-за сложных погодных условий и пурги, в селе закрыты социальные учреждения, в том числе школа. Об этом ТАСС сообщила во вторник директор школы Лена Слепцова.

"Из-за низкой температуры внутри здания школа еще не открыта. 83 учащихся находятся на домашнем режиме обучения. Температура внутри школы - от плюс одного до 12 градусов. Машин с углем еще нет, должны были привезти топливо в понедельник. Доставка угля осложняется сложной обстановкой на зимнике, сильными ветрами, которые заметают дорогу", - рассказала Слепцова.

Как уточнили ТАСС в управлении образования района, школа была закрыта 12 января. "Учебный процесс для учащихся ведется на дому до нормализации температурного режима в здании школы", - рассказали в управлении.

Ранее сообщалось, что котельная, обеспечивающая теплом жилые дома и социальные учреждения в селе Сватая в Среднеколымском районе на севере Якутии, переведена на режим экономии из-за нехватки топлива. В селе проживает 600 человек, есть школа и детсад.

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