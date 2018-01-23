Экс-сотрудник СК отказался давать показания по делу главы УСБ СК Максименко

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Бывший сотрудник Следственного комитета Денис Богородецкий, который проходит свидетелем по делу обвиняемого в получении взятки главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, отказался от дачи показаний. Об этом корреспондент ТАСС сообщает из зала Мосгорсуда, где идет процесс.

"Прошу разрешение воспользоваться статьей 51 Конституции РФ и отказаться от дачи показаний. И прошу зачитать мои показания, которые я давал ранее", - сказал свидетель.

Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замначальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Денис Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года. Они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору"). Дело в отношении Никандрова и Ламонова выделено в отдельное производство, так как они, по словам источника, близкого к следствию, полностью признали вину.

По версии следствия, в 2016 году Максименко вместе с соучастником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил $500 тыс. за способствование совершению незаконных действий по одному из уголовных дел, которое расследовало территориальное подразделение СК РФ. Также он обвиняется в получении в 2015 году взятки в размере $50 тыс. за организацию в интересах взяткодателя незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.