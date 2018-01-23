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Экс-сотрудник СК отказался давать показания по делу главы УСБ СК Максименко

Происшествия
23 января, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС

Денис Богородецкий попросил зачитать показания, которые он давал ранее

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Бывший сотрудник Следственного комитета Денис Богородецкий, который проходит свидетелем по делу обвиняемого в получении взятки главы управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко, отказался от дачи показаний. Об этом корреспондент ТАСС сообщает из зала Мосгорсуда, где идет процесс.

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Источник: следственные действия в отношении главы УСБ СК РФ Максименко завершены

"Прошу разрешение воспользоваться статьей 51 Конституции РФ и отказаться от дачи показаний. И прошу зачитать мои показания, которые я давал ранее", - сказал свидетель.

Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замначальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Денис Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года. Они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору"). Дело в отношении Никандрова и Ламонова выделено в отдельное производство, так как они, по словам источника, близкого к следствию, полностью признали вину.

По версии следствия, в 2016 году Максименко вместе с соучастником, дело в отношении которого выделено в отдельное производство, получил $500 тыс. за способствование совершению незаконных действий по одному из уголовных дел, которое расследовало территориальное подразделение СК РФ. Также он обвиняется в получении в 2015 году взятки в размере $50 тыс. за организацию в интересах взяткодателя незаконного уголовного преследования в отношении сотрудников ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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