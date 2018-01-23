МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Более 18 тыс. жителей Карабулака в Ингушетии остались без холодной воды из-за аварии, сообщается во вторник на сайте управления МЧС по региону.

"Поступило сообщение об аварийном отключении холодного водоснабжения в городе Карабулак. В зону отключения холодного водоснабжения попали 4674 жилых дома с населением 18,6 тыс. человек, в том числе 6934 детей, а также два социально значимых объекта (СОШ № 2, школа-гимназия)", - говорится в сообщении.

Для жителей, попавших в зону отключения, организован подвоз воды. В ремонтно-восстановительных работах принимают участие семь человек, в распоряжении которых две единицы техники. На месте также работает оперативная группа Карабулакского пожарно-спасательного гарнизона.

Карабулак находится в 25 км от Магаса, в городе проживают около 40 тыс. человек.