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Причиной эвакуации офиса "Яндекса" в Екатеринбурге стал звонок о бомбе

Происшествия
23 января, 15:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 23, января. /ТАСС

Из здания были выведены около 300 человек

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Причиной эвакуации представительства "Яндекса" в Екатеринбурге стало сообщение о минировании. Об этом сообщила ТАСС региональный представитель компании в Свердловской области Александра Репьева.

Ранее сообщалось, что около 15:30 по местному времени (17:30 мск), в здании сработала сигнализация, и всех попросили выйти на улицу. Представительство занимает пять этажей из 18, все сотрудники (около 300 человек) были эвакуированы.

"Мы получили звонки о том, что в одном из корпусов московской штаб-квартиры заложена бомба. Сотрудники были немедленно эвакуированы. Также эвакуирован бизнес-центр в Екатеринбурге, в котором "Яндекс" снимает офис. Проверкой информации занимаются специальные службы", - сказала собеседница агентства. Она уточнила ТАСС, что звонки касались разных офисов "Яндекса", и именно поэтому эвакуировали офис в Екатеринбурге.

Информацию об эвакуации ТАСС подтвердили в пресс-службе УФСБ по Свердловской области. "Да, действительно бизнес-центр был эвакуирован", - сообщили в ведомстве.

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