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В Петербурге эвакуирован офис "Яндекса" из-за звонка о "минировании"

Происшествия
23 января, 16:06 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, января. /ТАСС

В здании бизнес-центра "Бенуа" также располагаются представительства других компаний, специалисты проверяют поступившую информацию

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Анонимный звонок о заложенной бомбе в здании бизнес-центра "Бенуа" на Пискаревском проспекте в Петербурге стал причиной эвакуации сотрудников компании "Яндекс", расположенной в здании. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе компании.

"Мы получили звонки о том, что в одном из корпусов заложена бомба. Сотрудники бизнес-центра в Санкт-Петербурге, в котором "Яндекс" снимает офисы, были срочно эвакуированы. Проверкой информации занимаются специалисты", - сообщили в пресс-службе.

Региональное управление МВД пока не комментирует данную информацию.

Помимо "Яндекса" в здании располагаются представительства других компаний.

Ранее ТАСС сообщал об эвакуации в представительстве "Яндекса" в Екатеринбурге - в здании сработала сигнализация, и всех попросили выйти на улицу.

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