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Суд в Петербурге рассмотрит дело об уклонении от уплаты налогов более чем на 1 млрд рублей

Происшествия
23 января, 16:00 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 23, января. /ТАСС

По версии следствия, одна из обвиняемых, фактически управляя компанией, организовала перечисление денег на банковские счета фирм-посредников

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Дело двух петербуржцев, которых обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга. Об этом сообщила во вторник пресс-служба городской прокуратуры.

"Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренного статьями УК РФ "Уклонение от уплаты налогов" и "Пособничество в уклонении от уплаты налогов". Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, одна из обвиняемых, фактически управляя компанией, организовала перечисление денег на банковские счета фирм-посредников. Операции проводились по заведомо подложным договорам поставки и по завышенной стоимости. В этих действиях ей помогал второй обвиняемый, финансовый руководитель другой фирмы.

"После чего обвиняемый через неосведомленных лиц предоставлял фиктивные сведения для включения в налоговые декларации с целью уклонения от уплаты налогов за 2012 и 2013 гг.", - говорится в сообщении.

В результате этих действий, полагает сторона обвинения, было недоплачено в бюджет РФ налогов на общую сумму 1,1 млрд рублей.

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