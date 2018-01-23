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Хакеры украли данные более чем 100 тыс. клиентов канадского оператора связи Bell

Происшествия
23 января, 23:12 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 23, января. /ТАСС

Злоумышленники завладели именами и фамилиями пользователей, адресами их электронной почты и регистрационными именами

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ОТТАВА, 23 января. /ТАСС/. Хакеры взломали серверы компании Bell Canada, одного из крупнейших канадских операторов связи, и получили доступ к персональным данным более чем 100 тыс. ее клиентов. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC.

Злоумышленники завладели такими данными, как имена и фамилии пользователей, адреса их электронной почты и регистрационные имена. Как сообщили CBC в компании, хакеры не получили доступ к номерам кредитных карт и другой банковской информации клиентов. "Мы приносим извинения всем нашим клиентам, пострадавшим от этих действий, и обязательно с ними свяжемся", - заявил представитель Bell Canada Марк Чома.

В настоящее время полиция Канады начала расследование этой кибератаки. Другие подробности пока не сообщаются.

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