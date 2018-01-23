В школу в Бурятии, где произошло ЧП, отправляли преступников на обязательные работы

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Управление ФСИН по Бурятии отправляло приговоренных к обязательным работам выполнять их в школе в пригороде Улан-Удэ, где 19 января ученик девятого класса напал на детей и учителя. Об этом говорится на официальном сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"УФСИН России по Республике Бурятия по Октябрьскому району неоднократно направляло в среднюю общеобразовательную школу номер 5 для исполнения наказания за совершенные преступления лиц, осужденных на различные сроки обязательных работ, в том числе за умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также за угрозу убийством или причинение тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении.

При этом представители уполномоченного, основываясь на результатах исследований, отмечают, что в образовательных учреждениях Бурятии распространена так называемая арестантская субкультура. При проверке школы №5 сотрудники аппарата Кузнецовой обнаружили на мебели "надписи, пропагандирующие неформальные криминальные группировки среди учащихся".

Сотрудники аппарата детского омбудсмена также выяснили, что в школе нет квалифицированной охраны, кнопки экстренного вызова и достаточного количества видеокамер. Так, "[видео]контроль коридоров и кабинетов не осуществляется", а "на момент нападения [подростка на детей и учителя] учреждение охраняла женщина, работавшая в школе уборщицей", которая "не была ознакомлена даже с инструкцией охранника". Одновременно коллеги Кузнецовой указывают на общую проблему школ Бурятии - это "отсутствие предусмотренных бюджетных средств для оборудования турникетов и оплаты квалифицированных охранников, что является нарушением действующего законодательства".

19 января ученик девятого класса с топором напал на семиклассников и учительницу школы в пригороде Улан-Удэ, поджег учебное помещение, после чего ранил себя ножом. После ЧП были госпитализированы семь человек, в том числе учитель и сам нападавший. 15-летнему подростку предъявлено обвинение в покушении на убийство, суд арестовал его на два месяца.