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Источник: ФСБ намерена перевести под домашний арест замначальника УСБ СК Ламонова

Происшествия
24 января, 0:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Ранее Александр Ламонов признал вину по своему эпизоду получения взятки

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Следователи ФСБ намерены в ближайшее время смягчить меру пресечения и отправить под домашний арест заместителя начальника Управления собственной безопасности (УСБ) СК РФ Александра Ламонова после дачи им показаний на главу столичного главка СК Александра Дрыманова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Следователи ФСБ намерены смягчить меру пресечения Ламонову и отправить его под домашний арест после того, как тот дал показания в рамках сделки со следствием на [начальника Управления собственной безопасности СК РФ Михаила] Максименко и Дрыманова. Кроме того, он признал вину по своему эпизоду получения взятки", - сказал источник, не уточнив, какие еще условия сделки выполнил Ламонов.

Ранее Мосгорсуд продлил срок заключения под стражей Ламонову в СИЗО "Лефортово" до 19 февраля.

23 января в Мосгорсуде на заседании по делу о коррупции Максименко гособвинитель заявил, что Александр Дрыманов за незаконное денежное вознаграждение участвовал в решении вопроса о переквалификации дела в отношении криминального авторитета Андрея Кочуйкова, который был одним из участников перестрелки у ресторана на Рочдельской улице в Москве в 2015 году. Показания на Дрыманова дал и замначальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Денис Никандров, также заключивший сделку со следствием.

Максименко, Ламонов и Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года. Они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору"). Дело в отношении Никандрова и Ламонова выделено в отдельное производство, так как они, по данным источника ТАСС, полностью признали вину.

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