Шесть человек госпитализированы после отравления газом в Подмосковье

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Шесть человек попали в больницу, отравившись газом от тепловой пушки в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Шесть человек госпитализированы после отравления газом, по предварительным данным, от старой тепловой пушки, которая работает на дизельном топливе", - сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в Одинцовском районе отравились газом 50 человек.

В пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили ТАСС, что данная информация проверяется сотрудниками полиции.