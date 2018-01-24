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На Сахалине несколько сел остались без света из-за циклона

Происшествия
24 января, 1:31 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК ЮЖНО-САХАЛИНСК 24, января. /ТАСС

Без света остались жители Чистоводного и Ожидаево Холмского района, частично обесточено село Дальнее

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 января. /ТАСС/. Несколько сел на Сахалине оказались обесточены из-за мощного циклона, который подошел к острову в ночь на среду. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".

"По состоянию на 09:00 местного времени (01:00 мск) обесточены села Чистоводное и Ожидаево Холмского района, частично - село Дальнее областного центра. В течение ночи энергетики восстановили электроснабжение планировочных районов Хомутово и Октябрьский города Южно-Сахалинска. В целом к ликвидации последствий циклона готовы 497 человек энергокомпании и подрядных организаций, а также 219 единиц техники", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили ТАСС в региональном главке МЧС, все объекты жизнеобеспечения в селах работают в обычном режиме, котельные подключены к резервным источникам питания.

Ранее сообщалось, что два мощных циклона придут на Сахалин 24 января и испортят погоду до конца недели. Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило в области штормовое предупреждение.

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