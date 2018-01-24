На Сахалине несколько сел остались без света из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 января. /ТАСС/. Несколько сел на Сахалине оказались обесточены из-за мощного циклона, который подошел к острову в ночь на среду. Об этом сообщила пресс-служба ПАО "Сахалинэнерго".

"По состоянию на 09:00 местного времени (01:00 мск) обесточены села Чистоводное и Ожидаево Холмского района, частично - село Дальнее областного центра. В течение ночи энергетики восстановили электроснабжение планировочных районов Хомутово и Октябрьский города Южно-Сахалинска. В целом к ликвидации последствий циклона готовы 497 человек энергокомпании и подрядных организаций, а также 219 единиц техники", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как уточнили ТАСС в региональном главке МЧС, все объекты жизнеобеспечения в селах работают в обычном режиме, котельные подключены к резервным источникам питания.

Ранее сообщалось, что два мощных циклона придут на Сахалин 24 января и испортят погоду до конца недели. Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявило в области штормовое предупреждение.