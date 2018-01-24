Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.01:
$ 56.41
€ 69.07
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Калифорнии произошло ДТП с участием двигавшейся на автопилоте машины Tesla

Происшествия
24 января, 2:07 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, января. /ТАСС

В результате аварии никто не пострадал

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Электромобиль производства компании Tesla, находившийся в режиме автопилота, попал в ДТП в городе Калвер-Сити (штат Калифорния). Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

По ее данным, авария произошла в понедельник. Седан Model S, двигавшийся со скоростью около 104 км/ч, врезался в пожарный автомобиль, остановившийся на автотрассе для оказания помощи участникам другого ДТП. "Водитель заявил, что транспортное средство двигалось в режиме автопилота", - сообщил после аварии в своем Twitter профсоюз пожарных Калвер-Сити.

Пострадавших в результате инцидента нет, однако, как сообщило телеканалу CNBC Национальное управление по безопасности на транспорте США, ведомство намерено провести расследование, изучив обстоятельства аварии. Как отмечает телеканал, в Tesla прокомментировали случившееся, заявив, что даже при использовании автопилота водитель обязан контролировать ситуацию, чтобы в любой момент взять управление на себя.

Система автопилота в машинах производства Tesla все чаще подвергается пристальному вниманию и критике. Последний громкий случай произошел в июле прошлого года, когда в штате Миннесота в ДТП с участием авто производства данной компании пострадали пять человек.

В мае 2016 года схожая авария во Флориде привела к гибели человека. Жертвой стал водитель, двигавшийся в ясную солнечную погоду на автомобиле Tesla, находившемся под управлением автопилота. Как было установлено, датчики машины не смогли различить на фоне неба ярко освещенный солнцем белый трейлер, находившийся почти перпендикулярно направлению движения авто.

После расследования инцидента во Флориде американские регуляторы заявили, что не станут объявлять об отзыве машин Tesla. Специалисты не нашли свидетельств неисправности автопилота, придя к выводу, что к аварии привела невнимательность водителя.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
1917
Учредительное собрание: как превратить 100 лет ожидания в 12 часов позора
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержаны двое соучастников нападения на школьников в Бурятии
2
Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма "Смерть Сталина"
3
Песков надеется, что МОК прояснит ситуацию с приглашением на ОИ Шипулина, Ана и Устюгова
4
Марат Башаров ответил на критику "Движения вверх" со стороны родственников спортсменов
5
Семья фигуриста Букина в шоке от решения МОК о недопуске спортсмена на Игры
6
ОКБ Ильюшина: будем работать над созданием транспортного беспилотника
7
Порошенко и Волкер обсудили размещение миссии ООН в Донбассе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама