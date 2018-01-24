В Калифорнии произошло ДТП с участием двигавшейся на автопилоте машины Tesla

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Электромобиль производства компании Tesla, находившийся в режиме автопилота, попал в ДТП в городе Калвер-Сити (штат Калифорния). Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN.

По ее данным, авария произошла в понедельник. Седан Model S, двигавшийся со скоростью около 104 км/ч, врезался в пожарный автомобиль, остановившийся на автотрассе для оказания помощи участникам другого ДТП. "Водитель заявил, что транспортное средство двигалось в режиме автопилота", - сообщил после аварии в своем Twitter профсоюз пожарных Калвер-Сити.

Пострадавших в результате инцидента нет, однако, как сообщило телеканалу CNBC Национальное управление по безопасности на транспорте США, ведомство намерено провести расследование, изучив обстоятельства аварии. Как отмечает телеканал, в Tesla прокомментировали случившееся, заявив, что даже при использовании автопилота водитель обязан контролировать ситуацию, чтобы в любой момент взять управление на себя.

Система автопилота в машинах производства Tesla все чаще подвергается пристальному вниманию и критике. Последний громкий случай произошел в июле прошлого года, когда в штате Миннесота в ДТП с участием авто производства данной компании пострадали пять человек.

В мае 2016 года схожая авария во Флориде привела к гибели человека. Жертвой стал водитель, двигавшийся в ясную солнечную погоду на автомобиле Tesla, находившемся под управлением автопилота. Как было установлено, датчики машины не смогли различить на фоне неба ярко освещенный солнцем белый трейлер, находившийся почти перпендикулярно направлению движения авто.

После расследования инцидента во Флориде американские регуляторы заявили, что не станут объявлять об отзыве машин Tesla. Специалисты не нашли свидетельств неисправности автопилота, придя к выводу, что к аварии привела невнимательность водителя.