Источник: отравившиеся газом в Подмосковье работали на стройке в центре "Сколково"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пострадавшие от отравления газом из-за поломки тепловой пушки в Одинцовском районе Подмосковья - рабочие сербской компании, занимавшиеся строительством на территории инновационного центра "Сколково". Об этом сообщил ТАСС в среду источник в администрации района.

Ранее источник в медицинских кругах сообщил ТАСС, что с отравлением были госпитализированы пять человек. Источник в администрации Одинцовского района уточнил ТАСС, что речь идет о строителях сербской компании Putevi Uzhice, проживавших в незаконно построенном здании. В распоряжении агентства имеется документ, из которого следует, что компания занималась возведением комплекса зданий и сооружений "Сколковского института науки и технологий".

"Незаконно построенное здание на ул. Овражная, 14, около 1,2 тыс. кв. м. Администрация Новоивановского подавала в суд, и было вынесено решение о принуждении собственника снести этот объект. В доме проживали рабочие со стройки инновационного центра "Сколково", сейчас выясняется, кто их туда пустил. На месте работает Роспотребнадзор, замеряет воздух на предмет токсичности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, централизованного отопления в сооружении нет. "Как выяснилось на месте, здание отапливалось двумя тепловыми пушками", - добавил источник.

Он рассказал, что здание возводил застройщик во главе с гражданином РФ Олегом Швыревым. В материалах коллегии по гражданским судам Московского областного суда Швырев фигурирует как представитель застройщика самовольно сооруженных на землях индивидуального жилищного строительства (ИЖС) многоквартирных жилых домов.

"Сейчас у этого дома 14 обманутых дольщиков. Информации о том, что там общежитие, в администрации Новоивановское не было, это частный сектор", - сказал собеседник агентства. По его словам, у здания нет коммуникаций, не выполнены необходимые технические условия, отсутствует разрешение на строительство.

Реакция компании

Представитель компании Putevi Uzhice Эльвита Квициния в беседе с ТАСС не стала отрицать, что пострадали сотрудники именно этой фирмы. От дальнейших комментариев они отказалась. При этом представители администрации района, занимающиеся анализом ситуации на месте, подтвердили ТАСС, что Квициния сейчас присутствует на объекте, где пострадали люди.