Пожар произошел на заводе на востоке Москвы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Пожар произошел на Московском локомотивноремонтном заводе на востоке столицы, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщили ТАСС в среду в экстренных службах.

Инцидент, по данным собеседника агентства, произошел по адресу: Перовское шоссе, 43.

"Произошло загорание деревянной облицовки кровли и деревянных перекрытий между первым и вторым этажом на площади 40 кв. м. Сейчас возгорание потушено", - сказал он.

В здании находится фрезерный цех. Со слов охраны, рассказал источник, людей в загоревшемся здании не было.