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Пять раненых учеников школы в Кентукки находятся в критическом состоянии

Происшествия
24 января, 4:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, января. /ТАСС

В полиции штата сообщили, что открывшему стрельбу 15-летнему подростку будут предъявлены обвинения в убийстве и покушениях на убийство

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НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Обвинения в убийстве по двум пунктам и покушениях на убийство будут предъявлены подростку, застрелившему во вторник двух учеников школы в городе Бентон (штат Кентукки). Состояние пятерых из получивших ранения критически тяжелое, сообщил начальник управления полиции штата Ричард Сандерс.

"Стрелявшему будут предъявлены обвинения в убийстве по двум пунктам и в покушении на убийство по множеству пунктов", - написал он в Twitter. По словам шефа полиции, "пять учеников по-прежнему находятся в критическом состоянии".

Начальник полиции уточнил также, что одним из первых на место ЧП прибыл сотрудник органов правопорядка, опасавшийся за свою дочь. Она училась в школе, в которой произошла стрельба.

Как информировал ранее губернатор Кентукки Мэтт Бевин, в общей сложности пострадали 19 человек, из которых 14 получили огнестрельные ранения. Двое из них - 15-летние школьник и школьница - скончались. Как уточнил Бевин, стрельбу открыл 15-летний школьник, он был задержан на месте и не оказал сопротивление.

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