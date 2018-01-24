Пять раненых учеников школы в Кентукки находятся в критическом состоянии

НЬЮ-ЙОРК, 24 января. /ТАСС/. Обвинения в убийстве по двум пунктам и покушениях на убийство будут предъявлены подростку, застрелившему во вторник двух учеников школы в городе Бентон (штат Кентукки). Состояние пятерых из получивших ранения критически тяжелое, сообщил начальник управления полиции штата Ричард Сандерс.

"Стрелявшему будут предъявлены обвинения в убийстве по двум пунктам и в покушении на убийство по множеству пунктов", - написал он в Twitter. По словам шефа полиции, "пять учеников по-прежнему находятся в критическом состоянии".

#MarshallCountyHS Shooting: “Shooter will be charged with 2 counts of murder and multiple counts of attempted murder” -KSP Commissioner Rick Sanders — KY State Police (@kystatepolice) 24 January 2018

Начальник полиции уточнил также, что одним из первых на место ЧП прибыл сотрудник органов правопорядка, опасавшийся за свою дочь. Она училась в школе, в которой произошла стрельба.

Как информировал ранее губернатор Кентукки Мэтт Бевин, в общей сложности пострадали 19 человек, из которых 14 получили огнестрельные ранения. Двое из них - 15-летние школьник и школьница - скончались. Как уточнил Бевин, стрельбу открыл 15-летний школьник, он был задержан на месте и не оказал сопротивление.