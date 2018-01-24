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Адвокаты мэра Махачкалы обжаловали его арест

Происшествия
24 января, 15:28 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 24, января. /ТАСС

Жалобу рассмотрят в течение пяти суток со дня подачи

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МАХАЧКАЛА, 24 января. /ТАСС/. Защита мэра Махачкалы Мусы Мусаева, арестованного на 10 суток по делу о превышении полномочий, обжаловала его арест, сообщил в среду ТАСС представитель Советского суда столицы Дагестана.

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"Сегодня адвокаты Мусаева обжаловали постановление о его аресте. По закону эта жалоба будет рассмотрена в течение пяти суток со дня подачи", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время в рамках возбужденного против Мусаева дела "других эпизодов пока нет".

Ранее адвокат Мусаева Сулейман Азуев сообщал, что защита намерена обжаловать решение суда о его аресте.

Дело Мусаева

Советский районный суд Махачкалы 21 января арестовал Мусаева на 10 суток по делу о превышении полномочий при выделении земли. Обвинение ему еще не предъявлено. Мусаев свою вину не признает.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила 22 января, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в отношении Мусаева в главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В отношении Мусаева 18 января было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ ("Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий"), наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев, заведомо зная, что земельный участок площадью около 17,5 тыс. кв. м в Махачкале является собственностью Республики Дагестан, незаконно подписал постановление о его предоставлении в собственность компании "АСПК". Плата за участок составила 1,1 млн руб., при этом, согласно заключению эксперта, его рыночная стоимость превышает 81 млн рублей.

Следствие считает, что действиями Мусаева причинен материальный ущерб бюджету республики на сумму около 80 млн руб.

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