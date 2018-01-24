Экс-замглавы УСБ СК Ламонов дал в суде показания на своего начальника Максименко

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Бывший заместитель главы управления собственной безопасности СК РФ Александр Ламонов в среду в суде дал показания на своего начальника Михаила Максименко, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где проходят слушания дела в отношении Максименко по существу.

"Мы обсудили с Максименко вопрос о том, что кто-то пытается решить вопрос по Кочуйкову со стороны. Когда на меня по данному вопросу вышел Денис Богородецкий, я посоветовался с Максименко. Решить этот вопрос мы не могли. Это было не в нашей компетенции, о чем я и сказал Богородецкому", - сказал Ламонов, добавив, что вопрос о переквалификации дела был принят без их участия.

"Действий, в принципе, никаких мы не предпринимали. Богородецкий знал об этом, так как дело уже было переквалифицировано. По факту эти $500 тыс. мы получили просто так. Решение о перераспределении денег мы приняли сами - Максименко мы отдали $400 тыс., остальное поделили между собой", - сказал Ламонов.

Кроме того, он рассказал о том, что деньги оставил у Максименко в квартире. "Я оставил Максименко коробку с деньгами и сказал, чтобы он ее не выбрасывал. Я думаю, он догадался, что там деньги, он же не дурак", - добавил Ламонов.

Дело высокопоставленных сотрудников СК

Михаил Максименко, его заместитель Александр Ламонов и замначальника Главного следственного управления СК РФ по Москве Денис Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ в июле 2016 года. Они обвиняются по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом или группой лиц по предварительному сговору").

Согласно материалам дела, фигуранты, вступив в преступный сговор с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (по прозвищу Шакро Молодой), получили взятку в $500 тыс. за переквалификацию обвинения на более мягкое и последующее освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова (по прозвищу Итальянец) - одного из участников перестрелки около ресторана на Рочдельской улице в Москве. Дело в отношении Никандрова и Ламонова выделено в отдельное производство, так как они полностью признали вину и заключили сделку со следствием.