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Экс-руководителей банка "Первый Экспресс" в Туле по решению суда отправили в СИЗО

Происшествия
24 января, 16:03 UTC+3 ТУЛА ТУЛА 24, января. /ТАСС

В следственный изолятор отправлены трое из четырех фигурантов дела, бывший первый заместитель председателя правления банка Сергей Федичев оставлен под домашним арестом

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ТУЛА, 24 января. /ТАСС/. Суд по ходатайству прокуратуры Тульской области изменил меру пресечения подсудимым руководителям банка "Первый Экспресс", обвиняемым в хищении 5 млрд руб. Трое из четырех фигурантов дела взяты под стражу и отправлены в следственный изолятор, сообщает в среду пресс-служба надзорного ведомства.

"Мера пресечения изменена по решению суда для бывших руководителей банка "Первый Экспресс" - председателя правления Константина Томенчука, председателя совета директоров Сергея Худякова, начальника отдела ценных бумаг Юлии Воробьевой. В целях обеспечения рассмотрения уголовного дела в разумные сроки они будут содержаться под стражей в следственном изоляторе №1 управления ФСИН России по Тульской области", - говорится в документе.

Еще одного фигуранта дела - бывшего первого заместителя председателя правления банка Сергея Федичева, суд оставил под домашним арестом.

По мнению гособвинителя, подсудимые различными способами пытались затянуть судебный процесс. "Например, Константин Томенчук злоупотребил правом на обращение за медпомощью в коммерческую клинику, намеренно сообщал суду недостоверные сведения о состоянии своего здоровья, этим он препятствовал рассмотрению уголовного дела", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось ранее, бывшие руководители банка оказались на скамье подсудимых в апреле 2016 года. В зависимости от роли и степени участия, они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных сразу пятью статьями УК РФ, в частности связанных с руководством преступным сообществом, мошенничеством, легализацией денежных средств, а также неправомерными действиями при банкротстве. По версии следствия, Худяков и Томенчук от имени аффилированных им 33 организаций с апреля 2008 года по 29 октября 2013 года систематически выдавали заведомо невозвратные кредиты подконтрольным им юридическим лицам. Всего ими были незаконно получены и использованы денежные средства банка в общей сумме свыше 5 млрд руб.

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