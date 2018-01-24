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Гендиректора строительной компании в Ингушетии подозревают в хищении 120 млн рублей

Происшествия
24 января, 16:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Сообщается, что подозреваемый предоставил в Минстрой региона подложные документы, подтверждающие полное выполнение обязательств по госконтракту

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МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Генеральный директор строительной компании в Ингушетии подозревается в хищении бюджетных средств на сумму более 120 млн рублей при установке оборудования на швейном предприятии республики. Об этом сообщает в среду пресс-служба региональной прокуратуры.

В декабре 2015 года Минстрой Ингушетии и ООО "Стройкомплекс" заключили госконтракт стоимостью 334,481 млн рублей на поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию технологического оборудования на предприятии "Швейное объединение Ингушетия". В ходе проверки была выявлена недостача 659 единиц швейного оборудования. Прокуратура установила, что генеральный директор строительной компании похитил из бюджета республики более 120 млн рублей представив в министерство подложные документы, подтверждающие полное выполнение обязательств по госконтракту.

"Прокурором республики материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновного лица. По результатам их рассмотрения в отношении генерального директора ООО "Стройкомплекс" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")", - говорится в сообщении. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры республики.

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