Автомобиль врезался в автобусную остановку в Москве, один человек погиб

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Четыре человека пострадали, еще один погиб в результате ДТП, при котором автомобиль отбросило на автобусную остановку на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ.

"По уточненной информации, в результате ДТП погиб один человек - это пассажир автомобиля. Один из пострадавших также был пассажиром автомобиля", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, еще два пешехода ранены. "Водитель автомобиля от медицинской помощи отказался", - добавил сотрудник пресс-службы.

По версии столичного управления ГИБДД, водитель автомобиля не справился с управлением.

"ДТП произошло вблизи дома 68 по проспекту Мира. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил наезд на людей стоящих на остановке", - сказал сотрудник пресс-службы.

"На месте происшествия продолжают работу сотрудники ГИБДД, скорой медицинской помощи. Обстоятельства ДТП выясняются", - сказал он.

Ранее сообщалось о трех пострадавших и одном погибшем.