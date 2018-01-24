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Утечка бензина в Самарской области произошла из-за криминальных врезок в бензопровод

Происшествия
24 января, 22:02 UTC+3 САМАРА САМАРА 24, января. /ТАСС

Ведутся работы по ликвидации последствий выхода нефтепродукта из несанкционированных врезок и очистка территории

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САМАРА, 24 января. /ТАСС/. Произошедшая в среду утечка бензина из продуктопровода Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области была вызвана несанкционированными врезками. Об этом сообщила пресс-служба Сызранского НПЗ.

"Работниками Сызранского НПЗ обнаружены две криминальные врезки на продуктопроводе, проходящем за территорией предприятия. Врезки были оперативно ликвидированы, герметичность трубопровода восстановлена", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас ведутся работы по ликвидации последствий выхода нефтепродукта из несанкционированных врезок и очистка территории. Угроза водным объектам отсутствует. Ведется круглосуточный экологический мониторинг. Информация о врезках передана в правоохранительные органы.

Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, в среду в 13:52 мск в Сызранском районе области была обнаружена утечка бензина в месте прохождения продуктопровода Сызранского нефтеперерабатывающего завода. Площадь разлива бензина составила около 1,2 тыс. кв. м. Диаметр продуктопровода - 273 мм.

Утечка была оперативно устранена. Силами предприятия проводятся работы по отсыпке устойчивого дорожного покрытия к месту проведения работ по ликвидации последствий разлива. Планируется проложить около 540 метров дорожного покрытия, после чего загрязненный грунт будет вывезен в хранилище НПЗ для последующей утилизации.

По данным собеседника агентства, планируемое время ликвидации последствий утечки - 26 января 18:00 мск.

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