Источник: мэру Махачкалы предъявлено обвинение

МАХАЧКАЛА, 24 января. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение мэру Махачкалы Мусе Мусаеву, арестованному на 10 суток по делу о превышении полномочий, сообщил в среду ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"Сегодня Мусаеву предъявлено обвинение по той же статье, по которой было возбуждено [уголовное дело]", - сказал собеседник агентства. По его словам, в связи с этим арест мэра Махачкалы продлен до двух месяцев. "Он (Мусаев) уже два месяца [будет] находиться под стражей", - добавил источник.

Как сообщал ТАСС ранее со ссылкой на представителя Советского райсуда Махачкалы, Мусаеву в случае предъявления обвинения будет автоматически продлен срок содержания под стражей на два месяца.

"Советским районным судом Махачкалы Мусаеву М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 10 дней. Если в течение 10 суток Мусаеву не будет предъявлено обвинение по этой статье, то его освободят. В случае предъявления обвинения срок меры пресечения (заключение под стражу) составит два месяца", - сообщил тогда представитель суда, отметив, что в этом случае срок ареста "будет продлен автоматически".

В суде уточнили, что срок содержания под стражей отсчитывается с даты задержания, то есть с 19 января.

Ранее ТАСС сообщил, что адвокаты Мусаева обжаловали его арест. Как отметил представитель Советского суда Махачкалы, в настоящее время в рамках возбужденного против Мусаева дела "других эпизодов пока нет".

Дело Мусаева

Советский районный суд Махачкалы 21 января арестовал Мусаева на 10 суток по делу о превышении полномочий при выделении земли. Мусаев свою вину не признает.

В отношении Мусаева 18 января было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ ("Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий"), наказание по этой статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

По версии следствия, в марте 2016 года Мусаев, заведомо зная, что земельный участок площадью около 17,5 тыс. кв. метров в Махачкале является собственностью Республики Дагестан, незаконно подписал постановление о его предоставлении в собственность компании "АСПК". Плата за участок составила 1,1 млн руб., при этом, согласно заключению эксперта, его рыночная стоимость превышает 81 млн рублей. Следствие считает, что действиями Мусаева причинен ущерб бюджету республики на сумму около 80 млн руб.