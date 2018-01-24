Источник: водитель сбившего людей на остановке в Москве автомобиля жив

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Водитель врезавшегося в остановку автомобиля жив и задержан, погибший в ДТП - один из людей, стоявших на автобусной остановке. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах.

"По уточненным данным, водитель автомобиля, не справившийся с управлением и въехавший в автобусную остановку вблизи дома 68 по проспекту Мира, жив. С мужчиной работают сотрудники полиции", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, мужчина значительно превысил разрешенную скорость. "Водитель двигался со скоростью не менее 100 км/ч", - сказал собеседник агентства.

По его словам, водитель пройдет проверку на состояние алкогольного опьянения. "По предварительным данным, водитель имеет признаки опьянения", - сказал собеседник агентства. По его словам, мужчина отказывается от медицинской помощи.

Источник ТАСС также сообщил, что сотрудники экстренных служб через багажник извлекли из искореженного автомобиля тело погибшего пассажира.

Ранее источник в экстренных службах города сообщал, что водитель автомобиля погиб в результате ДТП, еще по меньшей мере четыре человека получили травмы.