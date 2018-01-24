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В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл

Происшествия
24 января, 22:30 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 24, января. /ТАСС

Профессор Хабибулла Акимов уверен, что ребенок не мог сам проглотить иголки, так как рентген показал, что они находились в разных местах тела

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ТАШКЕНТ, 24 января. /ТАСС/. Грудной ребенок, из тела которого в ходе сложной хирургической операции врачи извлекли 13 стальных игл, скончался в среду в реанимационном отделении Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи (РНЦЭМП) в столице Узбекистана. Об этом в среду написала на своей странице в Facebook директор института демократии и прав человека Сайера Ходжаева.

"11-месячному малышу не удалось выжить после операции по извлечению иголок из его тела", - сообщила Ходжаева.

Ранее стало известно, что 11-месячного ребенка с температурой и начавшейся пневмонии из Ферганской области доставили в РНЦЭМП. При осмотре врач рекомендовал сделать рентген, во время которого выяснилось, что в теле малыша находится 16 металлических игл. Анализы показали, что они находятся там около полутора месяцев.

В ходе операции, которая длилась девять часов из тела малыша извлекли 13 игл, оставшиеся медики планировали удалить в ходе следующего хирургического вмешательства. Заведующий детским отделением РНЦЭМП профессор Хабибулла Акимов уверен, что ребенок не мог сам проглотить 16 иголок, так как рентген показал, что иглы находились в разных местах тела. По его словам, "иглы были вставлены посторонним человеком".

Согласно сообщениям местных СМИ, возбуждено уголовное дело.

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