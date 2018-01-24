Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 56.39
€ 69.45
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд в Москве на месяц отправил под домашний арест Вячеслава Горбатого за экстремизм

Происшествия
24 января, 22:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

Обвиняемый отказался от дачи показаний

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы на один месяц поместил под домашний арест Вячеслава Горбатого, обвиняемого в организации и финансировании экстремистской деятельности. Об этом ТАСС сообщили в среду в суде.

"Хамовнический районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Горбатого меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 23 февраля", - сказал представитель суда.

Горбатому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.2 ("Организация деятельности экстремистской организации"), которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы, и по ч. 1 ст. 282.3 ("Финансирование экстремистской деятельности") - до восьми лет лишения свободы. Обвиняемый от дачи показаний отказался.

По данным следствия, которое считает Горбатого лидером подмосковной ячейки инициативной группы подготовки референдума "За ответственную власть" (ИГПР "ЗОВ"), он собрал на деятельность запрещенной в России организации с 2012 года по 2015 год 143 тыс. руб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
2
Использование российского флага болельщиками на ОИ-2018 официально не запрещено
3
Су-57 начал полеты с новейшим оружием на борту
4
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
5
Вертолет Минобороны вылетел на поиски пропавшего в Приморье судна
6
МВД рассмотрит предложение Союза автошкол о переэкзаменовке водителей с истекшими правами
7
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама