Суд в Москве на месяц отправил под домашний арест Вячеслава Горбатого за экстремизм

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы на один месяц поместил под домашний арест Вячеслава Горбатого, обвиняемого в организации и финансировании экстремистской деятельности. Об этом ТАСС сообщили в среду в суде.

"Хамовнический районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении Горбатого меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 23 февраля", - сказал представитель суда.

Горбатому предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 282.2 ("Организация деятельности экстремистской организации"), которая предусматривает наказание до шести лет лишения свободы, и по ч. 1 ст. 282.3 ("Финансирование экстремистской деятельности") - до восьми лет лишения свободы. Обвиняемый от дачи показаний отказался.

По данным следствия, которое считает Горбатого лидером подмосковной ячейки инициативной группы подготовки референдума "За ответственную власть" (ИГПР "ЗОВ"), он собрал на деятельность запрещенной в России организации с 2012 года по 2015 год 143 тыс. руб.