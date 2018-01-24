Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.01:
$ 56.39
€ 69.45
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трое пострадавших в ДТП в Москве находятся в состоянии средней тяжести

Происшествия
24 января, 23:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, января. /ТАСС

В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что в результате инцидента пострадали четыре человека, один из них скончался от полученных травм

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Трое пострадавших в ДТП на остановке вблизи дома 68 по проспекту Мира в Москве находятся в состоянии средней тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Смотрите также

Автомобиль врезался в автобусную остановку в Москве, один человек погиб

Источник: водитель сбившего людей на остановке в Москве автомобиля жив

"Трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницы Москвы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказали в пресс-службе.

Всего в происшествии пострадали четыре человека, один из них скончался от полученных травм, добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиль не справился с управлением и врезался в остановку, на которой стояли несколько человек. По данным источника в экстренных службах города, в происшествии пострадали четыре человека. Водитель машины жив, его допрашивает полиция.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
2
Использование российского флага болельщиками на ОИ-2018 официально не запрещено
3
Су-57 начал полеты с новейшим оружием на борту
4
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
5
Вертолет Минобороны вылетел на поиски пропавшего в Приморье судна
6
МВД рассмотрит предложение Союза автошкол о переэкзаменовке водителей с истекшими правами
7
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама