Трое пострадавших в ДТП в Москве находятся в состоянии средней тяжести

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Трое пострадавших в ДТП на остановке вблизи дома 68 по проспекту Мира в Москве находятся в состоянии средней тяжести, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

"Трое пострадавших в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницы Москвы. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказали в пресс-службе.

Всего в происшествии пострадали четыре человека, один из них скончался от полученных травм, добавили в департаменте.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиль не справился с управлением и врезался в остановку, на которой стояли несколько человек. По данным источника в экстренных службах города, в происшествии пострадали четыре человека. Водитель машины жив, его допрашивает полиция.