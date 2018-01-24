В жилом доме в Екатеринбурге произошел взрыв газа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января./ТАСС/. Взрыв двух бытовых газовых баллонов произошел в жилом доме в Екатеринбурге, эвакуировано порядка 40 человек. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Шесть единиц техники и 22 человека личного состава пожарных подразделений ликвидируют последствия взрыва в 9-и этажном доме в Екатеринбурге. По предварительной информации, произошел взрыв двух пятилитровых бытовых газовых баллонов, которые находились в одной из секций на 8-м этаже", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, из-за взрыва произошло возгорание домашних вещей в секции на площади 10 кв. м. В течение восьми минут пожарные справились с огнем. "По предварительной информации, в результате взрыва повреждены перегородки трех квартир и входная группа одной из квартир, а также произошел обрыв тросса лифта. Пожарные, вскрыв и обследовав лифтовую шахту, людей не обнаружили", - сказали в пресс-службе.

С места взрыва были спасены 37 человек, из них шестеро детей, люди пока размещены в помещении управляющей компании, находящейся в соседнем здании. Вход в поврежденный подъезд ограничен. Жители в сопровождении спасателей заходят в свои квартиры за теплыми вещами и документами. На базе школы № 146 развернут пункт временного размещения населения.

В пресс-службе АО "Екатеринбурггаз" сообщили, что в результате происшествия, по предварительным данным, пострадали пятеро детей и шестеро взрослых.

"На месте происшествия обнаружено два 5-литровых газовых баллона. Предположительно, кто-то из жителей хранил в многоэтажном доме газовые баллоны, что согласно правилам противопожарной безопасности делать категорически запрещено. Обращаем внимание, что происшествие не связано с сетевым природным газом", - информировали там.

В то же время, по данным руководителя пресс-службы свердловской полиции Валерия Горелых, раненных, а также погибших в результате взрыва газа нет. "Незначительно пострадал хозяин квартиры, где взорвались два газовых баллона объемом 5 л каждый. Ему врачи скорой помощи на месте ЧП оказали помощь, госпитализация не потребовалась", - сказал он.

По его словам, сообщение о ЧП в двухподъездном девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге поступило в середу в 22:20 мск. "В одной из квартир взорвались два газовых баллона, которые находились в коридоре в одной из квартир дома. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за того, что хозяин квартиры в состоянии алкогольного опьянения решил покурить в коридоре, где находились баллоны. В результате произошел хлопок газа, взрывной волной повредило двери в трех квартирах, а также стены в квартире, где прогремел взрыв, повреждения получил и пассажирский лифт дома", - сказал Горелых.

По его словам, угрозы обрушения дома нет, однако, чтобы не подвергать опасности жизни людей из девятиэтажки было эвакуировано порядка 40 человек. "На месте работают следователи территориального отдела полиции Екатеринбурга и спасатели. Установлено, что ЧП не носит криминальный характер. Одна из версий, которые отрабатывают полицейские в ходе начавшейся проверки, нарушение правил хранения и использования газового оборудования", - сказал Горелых.