Вертолет Минобороны вылетел на поиски пропавшего в Приморье судна

ВЛАДИВОСТОК, 25 января. /ТАСС/. Вертолет Минобороны вылетел на поиски рыболовецкого судна "Восток", аварийный буй которого подал сигнал бедствия в Приморье утром в четверг. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"В 10:40 (хбр) в район поиска вылетел вертолет МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и вертолет Министерства обороны МИ-8 МТВ. О случившемся предупреждены все проходящие мимо суда", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС России по региону ТАСС добавили, что на борту вертолета Хабаровского авиационно-спасательного центра находятся три спасателя, которые имеют специальную подготовку для ведения спасательных операций в подобных условиях. Кроме того, в Хабаровске приведен в готовность самолет Бе-200.

Собеседник уточнил, что Бе-200 отправится в Приморье с десятью спасателями на борту и со всем необходимым для поисковой операции снаряжением. "Самолет вылетит по команде", - добавил собеседник агентства.

По данным синоптиков, в Японском море в четверг местами небольшой до умеренного снег. Видимость при осадках менее 1 тыс. м. Ветер сильный, волнение моря сильное. В северной половине моря наблюдается очень быстрое обледенение судов.

25 января в 08:10 местного времени (01:10 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России поступило сообщение капитана Владивостокского морского спасательного координационного центра о том, что в 200 км южнее мыса Гамова произошло срабатывание аварийного радиобуя, принадлежащего рыболовному судну "Восток". По предварительным данным, на борту судна находится 21 человек.