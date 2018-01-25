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Подросток в Самаре пронес в техникум пневматическое оружие и дымовые факелы

Происшествия
25 января, 15:41 дата обновления: 25 января, 17:07 UTC+3 САМАРА САМАРА 25, января. /ТАСС

Заместитель прокурора Октябрьского района Самары Андрей Тукмаков сообщил, что молодой человек никому не угрожал, в результате инцидента никто не пострадал

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САМАРА, 25 января. /ТАСС/. Самарская полиция устанавливает обстоятельства инцидента в одном из местных учебных заведений, где, по предварительным данным, 15-летний учащийся пронес в здание пневматическое оружие и дымовые факелы, сообщила в четверг пресс-служба регионального главка МВД.

"Сотрудники самарской полиции устанавливают обстоятельства инцидента в учебном заведении на улице Советской Армии. По предварительной информации, сегодня утром один из учащихся, 2002 года рождения, пронес в здание пневматическое оружие, а также дымовые факелы, которые разбросал в коридоре. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают учащихся. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщил ТАСС заместитель прокурора Октябрьского района Самары Андрей Тукмаков, проверка по данному инциденту также организована со стороны прокуратуры.

"Прокуратурой района организовано проведение проверки. Будем проверять, откуда у подростка взялось оружие, каким образом он пронес его в здание, как осуществлялась охрана этого учебного заведения", - сказал Тукмаков. Как подчеркнул зампрокурора, пронесший оружие подросток никому не угрожал, и в результате инцидента никто не пострадал.

Как ранее сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в здании колледжа сервиса производственного оборудования на улице Советской Армии. В колледже временно размещены классы одной из самарских школ, которая закрыта на ремонт. По данным собеседника агентства, кроме двух дымовых факелов (разновидность дымовых шашек) подросток, являющийся учащимся школы, пронес в здание колледжа в чехле от гитары две пневматические винтовки.

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