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Жену Аршавина могут привлечь к ответственности после инцидента с "Аэрофлотом"

Происшествия
25 января, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, января /ТАСС

Заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по правовым и имущественным вопросам сообщил, что полиция намеревается привлечь Алису Аршавину к административной ответственности

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МОСКВА, 25 января, /ТАСС/. Жену футболиста Андрея Аршавина Алису могут привлечь к административной ответственности после дебоша на борту самолета "Аэрофлота". Об этом на пресс-конференции в "Российской газете" сообщил заместитель генерального директора ПАО "Аэрофлот" по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров.

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"Что касается Аршавиной, мы действительно готовим сейчас материалы для направления в суд. Установлен факт совершения противоправного действия на борту воздушного судна. По имеющейся информации, полиция намеревается (направить материалы в суд, чтобы) привлекать ее к административной ответственности. Мы сейчас ведем расчеты и после установления суммы убытков мы обязательно обратимся в суд для их возмещения",- сообщил он.

Инцидент произошел 6 января на рейсе SU1946 Москва - Алматы. В "Аэрофлоте" заявляли, что Алису Аршавину сняли с рейса вместе с детьми и сопровождающей их няней из-за "деструктивного поведения" и отказа соблюдать правила безопасности полета. Аршавина всячески задерживала подготовку воздушного судна к взлету, "Аэрофлот" понес дополнительные расходы, связанные с повторными процедурами наземного обслуживания воздушного судна, заявляли тогда в компании. Еще одной статьей убытков стало перерасходованное топливо. В "Аэрофлоте" тогда напомнили, что в июне 2018 года вступит в силу закон, согласно которому авиакомпании смогут составлять черные списки пассажиров, нарушивших порядок на борту самолета, и в дальнейшем отказывать им в перевозке.

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