Заморившая голодом ребенка в Ярославской области женщина приговорена к 6,5 года заключения

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 января. /ТАСС/. Ростовский районный суд признал 17-летнюю жительницу Ярославской области виновной в убийстве девятимесячного сына и назначил ей наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы в воспитательной колонии. Об этом в четверг сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного пп. "в", "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью"). <…> Приговором Ростовского районного суда Ярославской области злоумышленнице назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, в сентябре 2017 года в городе Ростове Ярославской области женщина ушла из частного дома, оставив своего девятимесячного сына одного на неотапливаемой террасе. В доме она проживала с ребенком одна.

"Злоумышленница оставила сына в доме одного, не намереваясь в течение длительного времени возвращаться обратно, рассчитывая, что вследствие лишения мальчика возможности к пропитанию наступит его смерть", - сообщает пресс-служба. Тело погибшего от истощения ребенка через девять дней обнаружили сотрудники полиции, которых вызвали соседи.