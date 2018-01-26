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Экс-губернатор Белых выступит в суде с последним словом

Происшествия
26 января, 0:19 UTC+3 МОСКВА 26, января. /ТАСС

Подсудимый должен изложить свое отношение к предъявленному обвинению и исследованным в ходе судебного следствия доказательствам, а также дать оценку собственным действиям и результатам разбирательства

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, обвиняемый в получении взяток, выступит в пятницу с заключительной речью в Пресненском суде Москвы.

"Судебное заседание по делу Белых, на котором он выступит с заключительным словом, назначено на 13:00 мск", - сообщил ТАСС пресс-секретарь суда Алексей Черников.

В последнем слове подсудимый изложит свое отношение к предъявленному обвинению и исследованным в ходе судебного следствия доказательствам, а также даст оценку как собственным действиям, так и результатам разбирательства.

После выступления Белых судья Татьяна Васюченко удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, который, как ожидается, будет оглашен 31 января.

Прения сторон

В ходе прений сторон, которые проходили в СИЗО "Матросская Тишина" в связи с плохим самочувствием экс-чиновника, гособвинитель Марина Дятлова назвала вину Белых полностью доказанной совокупностью собранных по делу доказательств, попросила суд признать экс-губернатора виновным в получении взятки в особо крупном размере, назначив ему по совокупности совершенных преступлений наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, по двум эпизодам получения взяток обвинение попросило назначить Белых штраф в двукратном размере, что составило 14 млн рублей, и в четырехкратном размере, что составило 96 млн рублей, сократив эту сумму по совокупности преступлений до 100 млн рублей.

Адвокат бывшего чиновника Андрей Грохотов подтвердил неизменность отрицания его подзащитным своей вины и попросил вынести ему оправдательный приговор, так как вина Белых, по его мнению, не была доказана.

В защиту Белых выступила и его супруга Екатерина, заявив ТАСС, что ее муж "не взяточник и не коррупционер", и поблагодарив при этом за поддержку "неравнодушных и не сомневающихся в невиновности" ее супруга людей.

Суть обвинений

Белых был задержан 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы при получении взятки, таким образом он находится в СИЗО 19 месяцев. Ему было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Ему вменяется получение лично и через посредников взяток на общую сумму €600 тыс. за включение ОАО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания "Кировлес" в перечень приоритетных инвестпроектов и за последующее способствование принятию выгодных для них решений при исполнении условий программ в области освоения лесов.

28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.

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