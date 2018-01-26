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Авиагруппировку в районе поиска судна "Восток" усилит Бе-200 из Красноярского центра МЧС

Происшествия
26 января, 2:37 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 26, января. /ТАСС

На борту самолета находятся шесть человек и необходимое для проведения поисковых работ оборудование

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ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Авиационную группировку в районе поисков пропавшего в Японском море рыболовецкого судна "Восток" усилит самолет Бе-200 из Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

"К поисково-спасательным работам привлечено два вертолета Ми-8, самолет Бе-200ЧС, а также морское судно "ФЕСКО-Диомид" и морской спасательный буксир "Спасатель Заборщиков". Дополнительно в 06:17 по хабаровскому времени (23:17 мск 25 января) из аэропорта города Красноярск вылетел самолет Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого находятся экипаж из шести человек и необходимое для проведения поисковых работ оборудование. К поисково-спасательным работам привлечено 108 человек, восемь единиц техники, из них от МЧС России 44 человека и три единицы техники", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что поисковые работы осложняют большая волна и сильный ветер. В поселке Славянка Хасанского района дежурит бригада медиков, в готовность к размещению пострадавших приведена Центральная районная больница

Ранее ТАСС сообщал, что в четверг было обследовано более четырех тысяч квадратных километров акватории, но найти удалось только буй, бытовой мусор, два спасательных круга и два спасательных жилета.

Утром в четверг в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), судно перестало выходить на связь. Была развернута спасательная операция. В ней задействованы спасательное судно "Заборщиков", судно "ФЕСКО-Диомид" Дальневосточного морского пароходства, авиация, проходящие мимо суда. На борту судна находился 21 человек (по данным прокуратуры - 20 человек).

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц").

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Приморский край Потеря связи с рыболовецким судном "Восток"
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