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Циклоны за два дня принесли на Сахалин до 60% месячной нормы осадков

Происшествия
26 января, 3:53 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Из-за непогоды на Сахалине вторые сутки закрыты автодороги, отменены пригородные поезда

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 января. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Циклоны, господствующие на Сахалине второй день подряд, принесли на остров 40-60% месячной нормы осадков. Об ТАСС сообщила главный синоптик Сахгидрометеоцентра Людмила Алексеева.

"Сейчас непогода заканчивается, завтра все придет в норму. Самая плохая погода была на севере острова: сильные метели при видимости 50-200 метров, при ветре 20-28 м/с. Ураганный ветер - 35 м/с наблюдался в селе Пограничном и Углегорске. За весь период действия циклона осадков по отношении к норме выпало от 40 до 60%", - сказала синоптик добавив, что циклон был холодный и очень ветреный.

Алексеева уточнила, что больше всего циклон воздействовал на мыс Терпения. "Там был ураганный ветер, скорость достигала 45 м/с, сильная метель при видимости менее 50 метров, выпало 240% месячной нормы осадков. Так как мыс находится на скале, все осадки сдуло в море", - сказала она.

Транспортная блокада и обесточенные села

Из-за непогоды на Сахалине вторые сутки закрыты автодороги, отменены пригородные поезда. "Пассажирская компания "Сахалин" второй день подряд отменяет движение пригородных поездов по восьми направлениям", - сказали ТАСС в компании. По данным сахалинского управления автомобильных дорог, в пятницу закрыто движение для всех видов транспорта по автодорогам Ноглики - Оха, Новоселово - Томари, Красногорск - Углегорск.

"Накануне Невельское ДРСУ из снежных заносов извлекло 11 автомобилей, находящихся в машинах проводили в Невельск, им были предложены услуги мобильного и стационарного пунктов обогрева. В пункте временного размещения поселили 11 человек, жителей села Горнозоводска, которое находится в 13 км от районного центра", - рассказал начальник отдела ГО и ЧС Невельского района Андрей Семин.

По его словам, часть сельчан не захотела остаться на ночь в пункте временного размещения и потребовала сопровождения в Горназаводск, одна женщина собиралась даже идти пешком. "Люди не прислушивались к мнению автодорожной службы, мэра и вице-мэра, которые лично уговаривали остаться ночевать в Невельске. Поэтому было принято решение о формировании колонны, в которую вошли 15 автомобилей. Ее высокопроходимая техника проводила в село", - сообщил Сёмин.

Он рассказал, что в районе идет активно расчистка дорог, но снег еще продолжается. Порывы ветра достигают 25 м/с. "Пытаемся восстановить движение ко всем населенным пунктам муниципалитета. Для доставки хлеба и других продуктов в маленькие села будет задействован снегоход администрации", - уточнил начальник ГО и ЧС.

По данным ПАО "Сахалинэнерго", на утро 26 января обесточены 13 сел в четырех районах Сахалина. В ликвидации последствий непогоды участвуют 22 ремонтные бригады компании (78 человек) и 27 единиц техники.

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