Самолет Бе-200 отправился в район поисков пропавшего в Японском море судна "Восток"

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Самолет Бе-200 вылетел из Владивостока в район поисков рыболовецкого судна "Восток" в Японском море, сообщили в пятницу ТАСС в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивосток.

"Вылетел туда Бе-200 в 10:00 местного времени (03:00 мск) с аэродрома Кневичи, скоро будет на месте", - сообщил собеседник.

В поисково-спасательной операции на данный момент участвуют судно "ФЕСКО-Диомид" и морской спасательный буксир "Спасатель Заборщиков". Кроме того, планируется привлечь два вертолета Ми-8, которые пока не вылетели к месту работ, также в Приморье из Красноярска направлен самолет Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого находятся экипаж из шести человек и необходимое для проведения поисковых работ оборудование. Погода в районе поисков штормовая.

Утром в четверг рыболовное морозильное судно "Восток" перестало выходить на связь. Была развернута спасательная операция. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".