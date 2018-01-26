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Самолет Бе-200 отправился в район поисков пропавшего в Японском море судна "Восток"

Происшествия
26 января, 4:39 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 26, января. /ТАСС

На данный момент в поисково-спасательных работах участвуют судно "ФЕСКО-Диомид" и морской спасательный буксир "Спасатель Заборщиков"

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Самолет-амфибия Бе-200 МЧС РФ

Самолет-амфибия Бе-200 МЧС РФ

© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 26 января. /ТАСС/. Самолет Бе-200 вылетел из Владивостока в район поисков рыболовецкого судна "Восток" в Японском море, сообщили в пятницу ТАСС в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ) Владивосток.

"Вылетел туда Бе-200 в 10:00 местного времени (03:00 мск) с аэродрома Кневичи, скоро будет на месте", - сообщил собеседник.

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В поисково-спасательной операции на данный момент участвуют судно "ФЕСКО-Диомид" и морской спасательный буксир "Спасатель Заборщиков". Кроме того, планируется привлечь два вертолета Ми-8, которые пока не вылетели к месту работ, также в Приморье из Красноярска направлен самолет Бе-200 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого находятся экипаж из шести человек и необходимое для проведения поисковых работ оборудование. Погода в районе поисков штормовая.

Утром в четверг рыболовное морозильное судно "Восток" перестало выходить на связь. Была развернута спасательная операция. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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