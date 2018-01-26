Руководство южнокорейской больницы извинилось перед семьями погибших в пожаре

СЕУЛ, 26 января. /ТАСС/. Администрация больницы "Седжон" в южнокорейском городе Мирян принесла извинения пострадавшим и родственникам погибших в результате пожара, унесшего в пятницу жизни по меньшей мере 37 человек.

Об этом заявил на брифинге для прессы президент госпиталя Сок Гён Сик. "Мы скорбим вместе с семьями погибших и сделаем все, чтобы облегчить их страдания", - подчеркнул он.

На брифинге также выступил администратор больницы Сон Бён Чхоль. По его словам, причиной возгорания, скорее всего, стало короткое замыкание в системе вентиляции, либо неисправность стерилизатора для хирургических инструментов.

Представители руководства госпиталя отвергли обвинения в том, что больница якобы нарушила правила пожарной безопасности. По их словам, в заведении тщательно следили за соблюдением всех норм, регулярно проводили инспекции и учения по эвакуации.

В ходе отдельной пресс-конференции извинения гражданам принес также глава пожарного управления города Мирян Чхве Ман У. "Мы чувствуем свою вину за то, что не смогли спасти всех находившихся в здании", - отметил он. Чхве Ман У рассказал, что когда первые расчеты прибыли на место, пожар уже бушевал вовсю, а больница была окутана плотными клубами дыма. Это помешало пожарным быстро попасть внутрь и начать эвакуацию людей.

Больница, в которой произошел пожар, специализируется на оказании помощи пациентами, которым требуется долговременный уход. В ней имеется 193 койкоместа, из них 98 зарезервированы для пожилых людей.

Огонь вспыхнул примерно в 7:30 по местному времени (1:30 мск) на первом этаже главного здания. В тот момент внутри находилось более 100 пациентов и сотрудников. Пламя удалось погасить только через полтора часа. От отравления дымом погибли по меньшей мере 37 человек и пострадали еще 140.