Возгорание произошло в одном из роддомов Тулы

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Возгорание произошло в одном из родильных домов Тулы, сообщили ТАСС в пятницу в региональном управлении МЧС.

"Поступило сообщение о загорании [в роддоме] в подвале, из-за чего возникло задымление. Туда направлены подразделения по повышенному номеру", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что инцидент произошел в медицинском учреждении, расположенном на 2-м проезде Гастелло. Согласно данным карт, по этому адресу расположен областной перинатальный центр.

"Информация о том, проводилась ли эвакуация, и если да, то сколько людей эвакуировали, уточняется", - резюмировали в управлении.