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Возгорание произошло в одном из роддомов Тулы

Происшествия
26 января, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

В МЧС сообщили, что возгорание произошло в подвале, "из-за чего возникло задымление"

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Возгорание произошло в одном из родильных домов Тулы, сообщили ТАСС в пятницу в региональном управлении МЧС.

"Поступило сообщение о загорании [в роддоме] в подвале, из-за чего возникло задымление. Туда направлены подразделения по повышенному номеру", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что инцидент произошел в медицинском учреждении, расположенном на 2-м проезде Гастелло. Согласно данным карт, по этому адресу расположен областной перинатальный центр.

"Информация о том, проводилась ли эвакуация, и если да, то сколько людей эвакуировали, уточняется", - резюмировали в управлении.

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