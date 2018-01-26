Обвиняемый во взятках Белых надеется на справедливое решение суда

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, выступая в пятницу с заключительной речью в суде, попросил вынести ему оправдательный приговор. Об этом передает корреспондент ТАСС из Пресненского суда Москвы, где слушается дело чиновника о получении взяток.

"Сегодня 33-е заседание и 582 дня: более 13 тысячи часов, как я нахожусь в СИЗО. Признания вины от меня серьезно никто не ждет. <...> Суд разберется в этом хаосе и примет справедливое решение. Прошу <...> оправдать меня", - сказал Белых.

Экс-глава области рассказал, что у него "сейчас одно желание - быть рядом с женой, четырьмя детьми, которым требуется воспитание".

Заключительная речь Белых заняла ровно час. Он снова перечислил позиции защиты, согласно которым, по его мнению, следствие и обвинение не смогли доказать его причастность к инкриминируемым преступлениям, назвал ситуацию со свидетелями в деле "очень показательной".

"Мое участие в получении взяток нигде не подтверждается, никаких подтверждений (вины - прим. ТАСС) на видео- и аудиоматериалах, которые мы изучали и исследовали в суде, - подчеркнул он. - Показания лиц странны не только по своим формулировкам, но и не соответствуют логике".

Подсудимый сравнил себя с главным героем романа Кена Кизи "Пролетая над гнездом кукушки", рассказал старый советский анекдот про арест самогонщика и процитировал диалог из романа Ильфа и Петрова "12 стульев" между Остапом Бендером и поэтом Изнуренковым. "Вы зачем казенного работника обидели? Не обижал, он пришел обиженный", - сказал Белых.

Белых сказал, что ему "абсолютно не стыдно за свою работу" на посту главы Кировской области, отметив, что "это не означает, что все было идеально и без ошибок - они были, но без них никуда" и добавив, что "работал по 12-14 часов в сутки" и имеет "более 200 дней неиспользованного отпуска, что подтверждается показаниями свидетелей".

В пятницу экс-губернатору в суде потребовалась медицинская помощь, перед выступлением с заключительным словом у него поднялось давление, врачи сделали ему укол.

Приговор Белых суд огласит 1 февраля.