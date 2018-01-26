Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Стерлитамаке обрушился надземный переход между нежилой частью дома и бывшим заводом

Происшествия
26 января, 15:54 UTC+3 УФА УФА 26, января. /ТАСС

По предварительным данным пострадавших нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

УФА, 26 января. /ТАСС/. Надземный переход между нежилой частью дома и бывшим заводом "Машстрой" обрушился днем в пятницу в Стерлитамаке. Пострадавших, по предварительным данным, в результате инцидента нет, сообщили в пятницу в пресс-службе управления МЧС по Башкирии.

"Сообщение об обрушении перехода поступило в 13:05 мск. Предварительно, пострадавших нет. Эвакуация населения не требуется. В данный момент проводятся работы по разбору завалов, в которых участвуют 39 человек, имеется 14 единиц техники", - говорится в сообщении.

Переход, по предварительной информации, не эксплуатировался.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Башкортостан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гордон снимает свою кандидатуру с выборов президента
2
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
3
Фигуристы Столбова и Климов отказались от участия в предолимпийском сборе в Японии
4
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
5
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
6
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
7
ОКР отказался от идеи организации "Русского дома" в Пхёнчхане
Темы дня
Новости партнеров
Реклама