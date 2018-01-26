В Стерлитамаке обрушился надземный переход между нежилой частью дома и бывшим заводом

УФА, 26 января. /ТАСС/. Надземный переход между нежилой частью дома и бывшим заводом "Машстрой" обрушился днем в пятницу в Стерлитамаке. Пострадавших, по предварительным данным, в результате инцидента нет, сообщили в пятницу в пресс-службе управления МЧС по Башкирии.

"Сообщение об обрушении перехода поступило в 13:05 мск. Предварительно, пострадавших нет. Эвакуация населения не требуется. В данный момент проводятся работы по разбору завалов, в которых участвуют 39 человек, имеется 14 единиц техники", - говорится в сообщении.

Переход, по предварительной информации, не эксплуатировался.