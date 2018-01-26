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Полицейские нашли осквернившего мемориал погибшим в теракте 1996 года в Дагестане

Происшествия
26 января, 16:21 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 26, января. /ТАСС

Изрисовавшим памятник оказался подросток, который состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних

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МАХАЧКАЛА, 26 января. /ТАСС/. Полицейские нашли злоумышленника, осквернившего мемориал погибшим в теракте 1996 года в Кизляре в Дагестане. Им оказался несовершеннолетний из неблагополучной многодетной семьи, сообщила в пятницу ТАСС руководитель пресс-службы мэрии города Сельминаз Салихова.

"Сотрудники полиции Кизляра по горячим следам установили личность злоумышленника, который утром 25 января осквернил мемориал памяти жертв теракта 9 января 1996 года. Как сообщили в городском отделе полиции, памятник изрисовал 15-летний подросток. Мотив своих действий, как отметили в отделе полиции, он объяснить не смог", - сказала Салихова.

По ее словам, юноша много лет состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Известно, что он из неблагополучной многодетной семьи. "По факту осквернения памятника было решено собрать материал по административному правонарушению по статье "Мелкое хулиганство". Вероятнее всего, за подростка ответят родители, которые выплатят административный штраф", - добавила собеседница агентства.

Как сообщалось ранее, утром 25 января вандалы осквернили памятник, установленный жертвам теракта, совершенного боевиками под руководством Салмана Радуева во время нападения на Кизляр 9 января 1996 года. По факту осквернения возбуждено уголовное дело.

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