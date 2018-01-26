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Экс-глава Татфондбанка признал свою вину по четырем эпизодам

Происшествия
26 января, 16:38 UTC+3

Следствие попросило изменить меру пресечения Роберту Мусину с содержания под стражей на домашний арест из-за ухудшения состояния здоровья

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КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Бывший глава обанкротившегося Татфондбанка Роберт Мусин признал свою вину по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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"Мусин признал свою вину по четырем инкриминируемым ему эпизодам", - сообщил в суде следователь по делу.

По данным следствия, совокупный ущерб от действий Мусина составил 24,6 млрд рублей. В связи с тем, что он признал свою вину, а также, учитывая ухудшение состояния его здоровья, следствие просит изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.

Подробности дела

Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта 2017 года. В этот же день по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, до 16 апреля был арестован бывший председатель правления кредитной организации Мусин, позже арест был продлен до 16 декабря, а потом - до 3 марта 2018 года. Арбитражный суд Татарстана 11 апреля признал Татфондбанк банкротом.

По предварительным данным, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

Позже сотрудники управления Следственного комитета по Татарстану возбудили в отношении Мусина 13 уголовных дел, в числе которых дела о мошенничестве в особо крупном размере, злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия и о легализации денежных средств, полученных преступным путем. Обвинение предъявлено только по статье "Мошенничество". Сейчас в одно производство объединены 24 уголовных дела, ущерб от действий Мусина составляет более 50 млрд рублей.

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