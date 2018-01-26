При взрыве газового баллона под Калининградом пострадали три человека

КАЛИНИНГРАД, 26 января. /ТАСС/. Три человека, включая ребенка 2016 года рождения, пострадали в результате взрыва газового баллона в частном доме в городе Черняховске под Калининградом. Пострадавшие доставлены в больницу, угрозы жизни людей нет, сообщили ТАСС в пятницу в единой диспетчерской службе администрации Черняховского района области.

"ЧП произошло в частном доме довоенной постройки. <...> Произошел взрыв газового баллона. Все пострадавшие находятся в больнице Черняховска", - сказал представитель службы. Возгорания дома не произошло, несущие конструкции не пострадали.

По предварительным данным, пенсионерка 1933 года рождения пригласила в дом мужчину, которого попросила разобраться со слабым напором газа из баллона. В результате действий последнего произошел взрыв. Мужчина получил ожоги рук и груди, резанные раны лица, женщина получила ожоги головы, рук и ног. Ребенок находился в другой комнате и ожогов не получил, его травма связана с падением, не исключается сотрясение головного мозга.

Региональное следственное управление СК РФ начало доследственную проверку по факту происшествия. "В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Черняховского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР, проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося", - сообщает пресс-служба ведомства.

Ведомство уточнило, что хлопок бытового газа произошел "в одном из домов на улице Куйбышева в городе Черняховске".