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СК возбудил дело на медработников в Сочи, оставивших пациента на улице

Происшествия
26 января, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

По данным следствия, пациента на инвалидной коляске вывезли за пределы лечебного учреждения и оставили его на тротуаре у гаражей в опасном для жизни здоровья состоянии

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении медицинских работников в Сочи, которые вывезли пациента с травмами за пределы больницы и оставили на тротуаре. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

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"Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). В рамках расследования уголовного дела следователем будут изучены и проанализированы действия как медицинского персонала, так и врачей по оказанию помощи пациенту, которым будет дана объективная правовая оценка", - сообщили в СК.

По данным следствия, рано утром 25 января мужчина поступил в сочинскую больницу с переломом костей носа и другими повреждениями, а также интоксикацией организма. Во второй половине дня сестра-хозяйка и санитарка вывезли пациента на инвалидной коляске за пределы лечебного учреждения и оставили его на тротуаре у гаражей в состоянии, опасном для жизни и здоровья. Очевидцы вызвали для него медицинскую бригаду, которая снова госпитализировала мужчину. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

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