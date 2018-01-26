СК возбудил дело на медработников в Сочи, оставивших пациента на улице

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении медицинских работников в Сочи, которые вывезли пациента с травмами за пределы больницы и оставили на тротуаре. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Следственными органами СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). В рамках расследования уголовного дела следователем будут изучены и проанализированы действия как медицинского персонала, так и врачей по оказанию помощи пациенту, которым будет дана объективная правовая оценка", - сообщили в СК.

По данным следствия, рано утром 25 января мужчина поступил в сочинскую больницу с переломом костей носа и другими повреждениями, а также интоксикацией организма. Во второй половине дня сестра-хозяйка и санитарка вывезли пациента на инвалидной коляске за пределы лечебного учреждения и оставили его на тротуаре у гаражей в состоянии, опасном для жизни и здоровья. Очевидцы вызвали для него медицинскую бригаду, которая снова госпитализировала мужчину. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК.