Петербуржцу дали год исправработ условно за ложное сообщение о бомбе в самолете

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Суд признал виновным петербуржца Дмитрия Тихонова в заведомо ложном сообщении о подготовке теракта на борту самолета, который должен был вылететь из Санкт-Петербурга в Новосибирск, и приговорил его к году исправительных работ условно. Об этом сообщили в пятницу в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Тихонова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Суд назначил наказание в виде исправительных работ на срок один год условно с испытательным сроком восемь месяцев", - говорится в сообщении.

Суд также постановил в течение года удерживать с осужденного 10% заработной платы в доход государства.

В ноябре 2017 года Тихонов, находясь в петербургском аэропорту Пулково, сообщил представителю авиакомпании "Россия", что самолет, который должен вылететь в Новосибирск, якобы заминирован. После его слов судно и багаж пассажиров были обследованы, опасных предметов найдено не было.

В правоохранительных органах посчитали, что петербуржец хотел посеять панику и отвлечь силы экстренных служб аэропорта от прямых обязанностей. В ходе судебных заседаний Тихонов не оспаривал своих действий, однако отрицал наличие преступного умысла.