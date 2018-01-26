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Прокуратура обжалует домашний арест экс-главы Татфондбанка Мусина

Происшествия
26 января, 21:39 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 26, января. /ТАСС

Ранее суд изменил Мусину меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест

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КАЗАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Прокуратура намерена обжаловать изменение меры пресечения для бывшего главы обанкротившегося Татфондбанка Роберта Мусина с заключения под стражу на домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана.

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"Сегодняшнее судебное решение об изменении меры пресечения обвиняемому Мусину будет обжаловано прокуратурой республики в апелляционном порядке. Считаем данное решение необоснованным", - говорится в сообщении.

В пятницу Приволжский районный суд Казани избрал меру пресечения для Мусина в виде домашнего ареста на срок до 6 марта 2018 года. Соответствующее ходатайство ранее подало следствие, аргументировав его тем, что Мусин полностью признал вину по четырем эпизодам по статье 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями", сумма ущерба по ним составила 24,6 млрд рублей. Всего же экс-глава Татфондбанка, по словам прокурора, подозревается в 21 эпизоде с общей суммой ущерба более чем в 50 млрд рублей. В четверг, 25 января, Мусина перевели из СИЗО в больницу для осужденных из-за ухудшения здоровья.

Подробности дела

Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта. В этот же день по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, до 16 апреля был арестован бывший председатель правления кредитной организации, позже арест был продлен до 16 декабря, а потом - до 3 марта 2018 года. Арбитражный суд Татарстана 11 апреля признал Татфондбанк банкротом.

По предварительным данным, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в ЦБ РФ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами. Впоследствии полученные кредитные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций Татфондбанка.

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