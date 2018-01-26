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МВД расследует 580 дел о преступлениях в области долевого строительства

Происшествия
26 января, 21:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Сумма ущерба по этим делам составляет 6,3 млрд рублей

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МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Министерство внутренних дел расследует 580 дел, связанных с нарушениями в долевом строительстве.

Об этом заявил начальник управления "П" Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Олег Ким.

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"580 дел у нас в работе, из них 511 возбуждено по статье "Мошенничество", - сказал он в пятницу, выступая в Госдуме на круглом столе, посвященном проблемам обманутых дольщиков и пайщиков. Предварительная сумма ущерба по расследуемым делам составляет 6,3 млрд рублей, добавил он.

Среди наиболее характерных способов совершения правонарушений, связанных с долевым строительством, Ким назвал растрату полученных от дольщиков средств на личные нужды, удорожание строительных материалов, невыполнение обязательств со стороны поставщиков или подрядчиков, умышленное доведение строительной фирмы до банкротства путем создания искусственной задолженности.

Также в судебные инстанции уже передано 482 дела на сумму 7,9 млрд рублей, добавил представитель МВД. По данным делам органами внутренних дел выявлены 70 лиц, совершивших преступления, к уголовной ответственности привлечены 60 из них, сказал он.

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Общий объем ущерба от преступлений в сфере долевого строительства может быть гораздо выше данных МВД, сообщил ТАСС депутат Госдумы Валерий Рашкин по итогам круглого стола. Объем средств обманутых дольщиков, привлеченных в строительство проблемных объектов, оценивается в 3 трлн рублей, заявил он со ссылкой на данные Общероссийского движения дольщиков РФ.

"Мне эта цифра в 3 трлн представляется достоверной, общественная организация провела серьезную аналитическую работу", - сказал депутат. Также, по данным общественников, число обманутых дольщиков в России составляет 158 тыс. против 29 тыс. по данным официального реестра пострадавших граждан, заключил Рашкин.

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Рашкин, Валерий Федорович
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