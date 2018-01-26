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Пожар в ангаре со стройматериалами в Екатеринбурге локализован

Происшествия
26 января, 22:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 26, января. /ТАСС

Тушение возгорания продолжается

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Пожар в ангаре со стройматериалами в торговом комплексе "Новомосковский" на улице Металлургов в Екатеринбурге площадью 600 кв. м локализован, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе главного управления МЧС России по Свердловской области.

"Локализация огня произошла в 23:04 (21:04 мск), распространение огня приостановлено. Информации о пострадавших не поступало, сейчас подразделения продолжают свою работу. Тушение продолжается", - сказали в пресс-службе.

В тушении пожара задействованы 19 единиц техники, 63 человека личного состава. Люди, находящиеся в павильоне, до прибытия пожарных самостоятельно покинули здание.

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