Пожар в ангаре со стройматериалами в Екатеринбурге локализован

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Пожар в ангаре со стройматериалами в торговом комплексе "Новомосковский" на улице Металлургов в Екатеринбурге площадью 600 кв. м локализован, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе главного управления МЧС России по Свердловской области.

"Локализация огня произошла в 23:04 (21:04 мск), распространение огня приостановлено. Информации о пострадавших не поступало, сейчас подразделения продолжают свою работу. Тушение продолжается", - сказали в пресс-службе.

В тушении пожара задействованы 19 единиц техники, 63 человека личного состава. Люди, находящиеся в павильоне, до прибытия пожарных самостоятельно покинули здание.