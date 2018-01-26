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СМИ: канадская полиция считает, что миллиардера Шермана и его супругу убили

Происшествия
26 января, 22:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Детектив Сьюзан Гомес сообщила, что у полиции есть доказательства, чтобы охарактеризовать это как расследование двойного убийства

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ТАСС, 26 января. Полиция Торонто считает, что основатель фармацевтической корпорации Apotex миллиардер Барри Шерман и его супруга Хани были убиты. Об этом детектив Сьюзан Гомес сообщила в пятницу на пресс-конференции, отрывок из которой был размещен на сайте телеканала CBC.

"У нас есть достаточно доказательств, чтобы охарактеризовать это как расследование двойного убийства", - сказала Гомес.

Шерман и Хани были найдены мертвыми в своем доме в Торонто 15 декабря. Позже было установлено, что оба скончались от удушения.

Шерман основал Apotex в 1974 году. Компания занимается производством лекарственных препаратов и экспортирует их в более чем 115 стран. В ноябре журнал Canadian Business включил Шермана в список богатейших людей Канады. Телеканал СВС также отмечает, что супруги вели активную благотворительную деятельность.

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