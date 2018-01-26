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При стрельбе в Амстердаме погиб один человек

Происшествия
26 января, 22:32 дата обновления: 26 января, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Сообщается также о двоих пострадавших

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ГААГА, 26 января. /ТАСС/. Один человек погиб и двое пострадали в результате стрельбы в центре Амстердама в пятницу. Об этом сообщила в Twitter голландская полиция.

По данным правоохранительных органов, несколько выстрелов были произведены на улице Гроте Виттенбургер. "Один человек погиб и двое получили ранения", - отметили блюстители порядка. Пострадавшие были немедленно госпитализированы, об их состоянии пока ничего не сообщается.

Улица на данный момент перекрыта, на месте ЧП работают медики и сотрудники полиции. Стражи порядка начали расследование и в настоящее время разыскивают причастных к инциденту. По их данным, это определенно не террористическая атака.

Газета Parool сообщает, что местные жители слышали несколько выстрелов, возможно из автомата. После этого на улице был замечен убегающий человек в балаклаве.

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