При стрельбе в Амстердаме погиб один человек

ГААГА, 26 января. /ТАСС/. Один человек погиб и двое пострадали в результате стрельбы в центре Амстердама в пятницу. Об этом сообщила в Twitter голландская полиция.

Schietincident Grote Wittenburgerstraat:



1 persoon is overleden, 2 andere personen zijn met onbekend letsel naar ziekenhuizen overgebracht.

Recherche is uitgebreid onderzoek gestart.

Er zijn 2 PD's ingericht en straten zijn afgezet. Meer info volgt indien beschikbaar. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 26 January 2018

По данным правоохранительных органов, несколько выстрелов были произведены на улице Гроте Виттенбургер. "Один человек погиб и двое получили ранения", - отметили блюстители порядка. Пострадавшие были немедленно госпитализированы, об их состоянии пока ничего не сообщается.

Улица на данный момент перекрыта, на месте ЧП работают медики и сотрудники полиции. Стражи порядка начали расследование и в настоящее время разыскивают причастных к инциденту. По их данным, это определенно не террористическая атака.

Газета Parool сообщает, что местные жители слышали несколько выстрелов, возможно из автомата. После этого на улице был замечен убегающий человек в балаклаве.